Два отеля и ТЦ проверяются в Москве после сработавших пожарных сигнализаций

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожарные проверяют два отеля и торговый центр в Москве после сработавших пожарных сигнализаций, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В течение часа сработали пожарные сигнализации в "Президент-отеле", гостинице "Космос" и ТЦ "Миля" в Москве", - сказал собеседник агентства.

В торговом центре сигнализация сработала в бургерной, посетители эвакуируются. Возгорания, по предварительной информации, нет. Данных об эвакуации гостиниц нет, пожарные продолжают проверку.

Также во вторник сигнализация сработала в детском саду на Востряковском проезде. Там прорвало трубу с горячей водой. Детей в помещении не было.