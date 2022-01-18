В Адыгее чиновник подозревается в превышении полномочий по делу о возведении водовода

МАЙКОП, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея по материалам, поступившим из УФСБ России по республике, в отношении начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Адыгеи возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемому стало известно о том, что при выполнении строительно-монтажных работ в зоне режима особой охраны территории природного парка по объекту "Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа" изменен гидрологический режим и самовольно снят слой почвы. Чиновник для придания видимости законности проведенных работ издал приказ о внесении изменений границ функциональных зон природного парка Республики Адыгея.

"Таким образом, из рекреационной зоны Природного парка была исключена территория не менее чем на 3,4 га, на которой проводились работы. Это повлекло за собой причинение ущерба на сумму свыше 6 млн 270 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе ведомства.