Житель Коми получил тюремный срок за убийство 17-летней девушки в 2016 году в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 18 января. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу об убийстве 17-летней жительницы Воркуты весной 2016 года. Суд признал виновным 40-летнего уроженца Инты и приговори к 21 году в колонии особого режима, ранее он был осужден за аналогичное преступление, совершенное в 2015 году в Костромской области, сообщила прокуратура республики.

"Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца Инты. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство человека")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, суд установил, что вечером 4 апреля 2016 года мужчина на своем автомобиле предложил подвезти до воркутинского поселка Воргашор голосовавшую на автобусной остановке девушку 1998 года рождения. В ходе поездки между ним и девушкой возникла ссора, водитель остановил машину, вышел из-за руля и несколько раз ударил девушку кулаком по голове. От полученных травм она умерла на месте.

Как сообщило следственное управление СК РФ по Коми, водитель расчленил ее тело и спрятал фрагменты. Ранее сообщалось, что пропавшую долго искали, впоследствии фрагменты и часть внутренних органов были частично обнаружены недалеко от Воргашора.

Ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений мужчина в ходе судебного разбирательства вину не признал, настаивая на своей непричастности к убийству и заявляя о самооговоре в период предварительного расследования дела. В декабре 2018 года он был осужден Мантуровским районным судом Костромской области за совершение аналогичного преступления в мае 2015 года в Костромской области. Находясь там на заработках, он также подвозил несовершеннолетнюю девушку на автомобиле, убил ее и принял меры к сокрытию ее тела. За совершение этого убийства водитель был осужден к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы.

С учетом схожести совершенных преступлений следователи вновь проверили причастность мужчины к исчезновению девушки в Воркуте. Получены доказательства причастности фигуранта к ее убийству и сокрытию тела.