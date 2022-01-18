В ДТП в КБР погибли два человека

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в массовом ДТП в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"18 января около 17:40 мск на четвертом километре автодороги "Прохладный - Баксан - Эльбрус" вблизи селения Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии на расстоянии примерно 5-10 метров друг от друга произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автомашин марок "Лада-Веста" и "ВАЗ-2110", а также "Газель" и "ВАЗ-2112", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате столкновения "Лады" и "ВАЗ-2110" водитель и пассажир последней получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир - мужчина - доставлен в лечебное учреждение, пассажиры "Лады-Весты", женщина и ребенок, для осмотра врачами доставлены в больницу, откуда ребенок отпущен, так как в лечении не нуждается.

"Через несколько минут на том же участке автодороги произошло касательное столкновение автомобилей "Газель", которая находилась не на маршруте, без пассажиров, и "ВАЗ-2112". В результате второго ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения", - добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы МО МВД России "Баксанский", оперативная группа МЧС России, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.