Трое военнослужащих ВМС Индии погибли в результате взрыва на борту корабля

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Трое индийских военнослужащих погибли от ранений, полученных в результате взрыва на борту эсминца "Ранвир". Как сообщил во вторник телеканал NDTV со ссылкой на Министерство обороны Индии, инцидент произошел на военно-морской верфи города Мумбаи.

"Сегодня в результате несчастного случая на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих умерли от травм в результате взрыва во внутреннем отсеке на борту корабля "Ранвир", - цитирует телеканал заявление оборонного ведомства.

Согласно сведениям источников телеканала, инцидент произошел около 16:30 (14:00 мск), и это не был взрыв оружия или боеприпасов. Следствие выясняет причины происшествия.