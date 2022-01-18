В Курской области экс-полицейские получили реальные сроки за насилие при исполнении

ТАСС, 18 января. Суд признал бывших полицейских в Курской области виновными в применении насилия при исполнении служебных обязанностей и приговорил к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что осужденные, будучи при исполнении служебных обязанностей, 17.01.2019 в вечернее время, находясь в помещении отдела полиции на ул. Еремина г. Курска, используя физическую силу, а также электрошоковое устройство, причинили телесные повреждения потерпевшему. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 и 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Бывшие полицейские признаны виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия и специальных средств").