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Reuters: один человек погиб в результате взрыва в доме в Бронксе

Еще девять пострадали

ТАСС, 18 января. По меньшей мере один человек погиб, еще девять пострадали в результате взрыва в доме в Бронксе, который привел к пожару и обрушению части здания. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на пожарное управление Нью-Йорка.

По данным телеканала CBS, причина взрыва пока достоверно не известна, предположительно это был взрыв газа. Инцидент произошел около 11 часов утра [19 часов] на Фокс-стрит. Как сообщает телеканал, погибла 82-летняя женщина, еще одна женщина находится в критическом состоянии.

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