ЮВО опроверг информацию о наезде танка на опору ЛЭП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Сведения о том, что танк врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП) в Городищенском районе Волгоградской области, из-за чего без света остались шесть поселков, не подтвердились, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Информация не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видна колонна танков, и один из них снес опору ЛЭП, а также информация о том, что в Волгоградской области из-за этого происшествия без света остались жители шести поселков Городищенского района. В пресс-службе ЮВО пояснили, что на видео танк Т-90, а "танков данной модификации в Волгоградском соединении нет".

Вместе с тем, по информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в регионе действительно в результате обрыва линии электропередачи без света остались жители шести поселков.

Как сообщила ведущий специалист группы по связям с общественностью "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Светлана Сазонова, во вторник в Городищенском районе 4,7 тыс. человек остались без света. "Было зафиксировано повреждение опоры воздушной линии электропередачи сторонним транспортом. Все потребители были оперативно подключены к электроснабжению. В настоящее время энергообъекты работают в штатном режиме", - сказала она корреспонденту ТАСС.