На Ставрополье сторонники АУЕ, похитившие человека, получили тюремные сроки

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Суд приговорил к шести и девяти годам колонии строгого режима жителей Ставропольского края - сторонников запрещенного в России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) за похищение человека и вымогательство. Об этом во вторник сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Следствие установило, что приверженцы идеологии экстремистского движения АУЕ Шаген Хачатрян и Эдуард Томенко по предварительному сговору, с применением насилия, совершили похищение жителя города Лермонтова с целью вымогательства у него денежных средств в размере 850 тыс. рублей либо переоформления на них собственности потерпевшего.

"Лермонтовским городским судом Ставропольского края указанные лица признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и приговорены: Шаген Хачатрян - к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тыс. рублей. Эдуард Томенко - к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 70 тыс. рублей", - говорится в сообщении.