Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в общежитии на юго-западе Москвы, в результате эвакуировали более 500 человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На проспекте 60-летия Октября, 15, произошло загорание в мусоропроводе общежития на площади 5 кв. метров. В целях безопасности эвакуированы порядка 520 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар уже потушен. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится общежитие "Горняк-1", принадлежащее национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС".