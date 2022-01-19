На Камчатке девушке назначили условный срок за нападение на маленького брата с ножом

ТАСС, 19 января. Суд на Камчатке назначил условный срок девушке-подростку за нападение на своего маленького брата с ножом. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в распространенном релизе. 16-летнюю девушку обвиняли по п. п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Инцидент произошел весной прошлого года. Девушка была дома со своим девятилетним братом. Испытывая к нему неприязненные отношения из-за того, что мальчик ведет себя шумно и не реагирует на ее замечания, она взяла на кухне нож и нанесла ребенку девять ударов в область жизненно важных органов. После она вызвала бригаду скорой помощи, благодаря своевременному приезду которой мальчика спасли.

Во время следствия были допрошены знакомые и учителя девочки, проведено шесть экспертных исследований, в том числе одно - за пределами Камчатского края. Девушку признали вменяемой. В школе она имела хорошую успеваемость, была социально активной, характеризовалась положительно.