В ДФО впервые возбудили дело из-за потребления электроэнергии майнинговой фермой

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске возбудили уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют. Это первый такой случай на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю в отношении жителя Хабаровского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до пяти лет.

В марте прошлого года в полицию обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий Хабаровска с заявлением об ущербе в особо крупном размере. После было установлено, что 32-летний житель Хабаровского района в течение трех месяцев использовал безучетную электроэнергию для работы своей майнинговой фермы по генерации криптовалюты.

Комнату для этих целей молодой человек оборудовал на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице. Он установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель, что позволило ему использовать ресурс круглосуточно в значительных объемах, минуя приборы учета.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, превысил 2,7 млн рублей. Ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.