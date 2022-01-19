Школы эвакуируют в ЗАТО Железногорск под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Школы эвакуируют из-за сообщения о минировании в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии со ссылкой на и. о. главы города Алексея Сергейкина.

"Поступило очередное анонимное сообщение о минировании образовательных учреждений в Красноярском крае. Принято решение об эвакуации средних образовательных учреждений", - сказал Сергейкин.

В школах остаются только охрана и директор учреждения до прибытия правоохранительных органов. Здание обследуется и будет опечатано до завтрашнего утра.

Ранее поступала информация о минировании в городе школ, детсадов, церквей, вокзалов. Все детские сады эвакуированы. От эвакуации храмов и школ отказались, так как они находятся под круглосуточной охраной полиции. Сообщение об эвакуации приходят и из муниципалитетов края. Источник в правоохранительных органах региона пояснил ТАСС, что, как и в истории с ложными минированиями школ Красноярска, сообщения приходят из-за границы России.

На протяжении четырех рабочих дней в городе из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из школ. В связи с этим полиция взяла все школы Красноярска под круглосуточную охрану.