Трое граждан РФ и гражданин Казахстана осуждены за незаконную продажу 4 млн пачек сигарет

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал трех жителей региона и гражданина Казахстана виновными в незаконном обороте свыше 4 млн пачек сигарет без маркировки и приговорил их к 3 годам заключения условно и штрафу. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

"Ленинским районным судом Магнитогорска трое граждан России и гражданин Казахстана признаны виновными по п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации организованной группой в особо крупном размере"). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и штрафа в размере 200 тыс. рублей каждому", - сообщает пресс-служба.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в 2020 году. При задержании у них было изъято более 4 млн пачек табачных изделий без маркировки. Как было установлено, они организовали на чердаке жилого дома в Магнитогорске офис, откуда осуществляли в особо крупном размере незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий по всей территории России.