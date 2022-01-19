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В Башкирии при опрокидывания автомобиля пострадали трое

Среди пострадавших двое детей

УФА, 19 января. /ТАСС/. Три человек, в том числе двое детей пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС в среду.

"Около деревни Нижнеалькашево Дюртюлинского района водитель Lada Niva, не справившись с управлением, съехал в кювет. На помощь оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция. В результате ДТП, к сожалению, пострадали три человека, в том числе два ребенка: девочка 2010 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Спасатели деблокировали пострадавших, передав их бригаде скорой помощи. После осмотра медиков пострадавших транспортировали до дома", - говорится в сообщении.

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