В Башкирии при опрокидывания автомобиля пострадали трое

УФА, 19 января. /ТАСС/. Три человек, в том числе двое детей пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС в среду.

"Около деревни Нижнеалькашево Дюртюлинского района водитель Lada Niva, не справившись с управлением, съехал в кювет. На помощь оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция. В результате ДТП, к сожалению, пострадали три человека, в том числе два ребенка: девочка 2010 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Спасатели деблокировали пострадавших, передав их бригаде скорой помощи. После осмотра медиков пострадавших транспортировали до дома", - говорится в сообщении.