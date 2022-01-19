Штормовое предупреждение о лавиноопасности продлили на Кубани до конца недели

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Прогноз по лавиноопасности продлили в Краснодарском крае до вечера 22 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В период с 18:00 19 января до 18:00 22 января 2022 года в горах Краснодарского края (исключая Сочи) выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявляли до 18 января. Спасатели рекомендуют отказаться от выхода в горы в это время, а также не ездить туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

Находясь в горах, необходимо следить за погодой, избегать мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - добавили в пресс-службе.