На Ставрополье пресекли незаконную перевозку 19 тыс. литров алкоголя

ПЯТИГОРСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную перевозку 19 тыс. литров алкоголя, сообщается в среду на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"Факт нелегальной перевозки алкоголя был выявлен при содействии Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) на посту ДПС АД "Георгиевск-Новопавловск" в ходе досмотра сотрудниками правоохранительных органов транспортного средства. В кузове грузового автомобиля было обнаружено более 19 тыс. литров алкогольной продукции (пивных напитков), информация об обороте которой не зафиксирована в системе ЕГАИС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО возбуждено дело об административном правонарушении. Алкогольная продукция в полном объеме изъята и передана АО "Росспиртпром" на досудебное хранение.