Самарские таможенники задержали контрафактную одежду известных брендов на 385 млн рублей

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Самарские таможенники задержали фуру, перевозившую из Киргизии контрафактную одежду известных брендов на сумму более 385 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе самарской таможни.

"Мобильная группа Самарской таможни во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области на трассе А300 задержала фуру, перевозившую крупную партию товаров с нарушениями. Транспортное средство, следовавшее из Киргизии, было остановлено для проверки. В результате таможенного досмотра было выявлено более 5 тыс. единиц верхней одежды с признаками контрафактности: мужские и женские куртки, детские брюки и комбинезоны с логотипами известных брендов - Armani, Burberry, Calvin Klein, Fila, Loro Piana, Prada, Tommy Hilfiger", - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается на сумму свыше 385 млн рублей.

Кроме того, в фуре перевозилось более 17 тыс. единиц товаров легкой промышленности (куртки, жилеты, пальто) без обязательной маркировки средствами идентификации, передает пресс-служба таможни.

Самарская таможня передала материалы по факту выявления контрафактных товаров в Оренбургский линейный отдел МВД РФ на транспорте для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

Материалы по факту перемещения немаркированной продукции будут переданы в управление Роспотребнадзора по Оренбургской области для принятия процессуальных решений по действующему законодательству о возможности привлечения виновных лиц по статье 15.12 КоАП РФ.