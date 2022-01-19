СМИ: число погибших при пожаре в доме престарелых в Испании возросло до шести

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в ночь на среду в результате пожара в доме престарелых в населенном пункте Монкада (автономное сообщество Валенсия). Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, около 50 человек пострадали из-за ожогов или отравления угарным газом, госпитализация потребовалась 15 из них.

Ранее сообщалось о пяти жертвах и 11 пострадавших. Как сообщает агентство EFE, возгорание началось в комнате на первом этаже дома престарелых, в которой находились два пожилых человека. Правоохранительные органы начали расследование причин пожара.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших.