В Ленобласти студентка попыталась ограбить банкомат при помощи газового баллона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Гатчинском районе Ленинградской области задержали 21-летнюю студентку, которая попыталась вскрыть банкомат с 3,3 млн рублей. Для этого девушка использовала газовый баллон и пластиковые трубки, сообщили в среду в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"). Вечером 18 января подозреваемая была задержана по адресу проживания на Малой Балканской улице Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

Совершить кражу злоумышленнице не удалось, ее спугнула охрана. Девушка скрылась с места преступления. Отмечается, что в ходе обыска в доме у студентки полицейские изъяли отмычки от дверных замков и комплект ножей.