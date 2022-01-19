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Пакет с новорожденной обнаружили у крыльца частного дома в Мордовии

Полиция разыскивает мать ребенка

ТАСС, 19 января. Пакет с завернутой в материю новорожденной девочкой обнаружили у крыльца частного дома в Мордовии, сообщается в среду на сайте МВД по республике.

"Утром 19 января в дежурную часть поступило сообщение от местных жителей, проживающих по переулку Полежаева в городе Ардатове, об обнаружении у крыльца их частного дома пакета, в котором находилась новорожденная девочка, завернутая в материю. Полицейские разыскивают мать новорожденной девочки", - говорится в сообщении.

Ребенок доставлен в больницу. По предварительным данным, девочка рождена в течение прошедших нескольких суток.

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