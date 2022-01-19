Силовики проводят обыски в комитете архитектуры города Артемовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в комитете архитектуры и градостроительства Артемовского городского округа (Свердловская область) по уголовному делу о превышении полномочий в отношении председателя комитета. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"В комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского проходят обыски по уголовному делу в отношении Булатовой - председателя комитета. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следственные действия проводятся при поддержке ФСБ.

По данным источника, Булатова превысила полномочия, когда с нарушениями выдала разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Выданное разрешение было использовано для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и последующей покупки земельного участка по заниженной цене, что привело к ущербу для городского бюджета на сумму более 2,6 млн рублей.