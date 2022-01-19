На Кубани мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство женщины и ребенка

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину за убийство сестры своей знакомой и годовалого ребенка сестры, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 325 УК РФ. С учетом способа совершения преступлений, тяжести содеянного, обстоятельств дела и данных о личности виновного, в целях предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Ранее следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего Сеймура Мамедова, его подозревали в убийстве 30-летней женщины и ее годовалого сына (п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Инцидент произошел в 2020 году в Гулькевичском районе Краснодарского края, где, по версии следствия, мужчина из-за неприязненных отношений с сестрой своей знакомой, зарезал сестру и ее годовалого сына, забрал паспорт убитой.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что подсудимый свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. В региональном управлении СК журналистам добавили, что мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.