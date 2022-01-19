{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП на трассе в Марий Эл погибли два человека

Еще пятеро госпитализированы

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Два человека погибли еще пятеро доставлены в больницу после ДТП на автодороге Йошкар-Ола - Уржум в Республике Марий Эл, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В 15:10 на 79-м км автодороги Йошкар-Ола - Уржум в Куженерском районе произошло столкновение автомашин Lada Granta и Renault Logan. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка иномарки", - сообщили в МВД.

Уточняется, что также пять человек доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияМарий Эл
Мосгорсуд отклонил кассацию Соболь на приговор по делу о нарушении санитарных норм
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе
Читать полностью