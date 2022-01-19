В ДТП на трассе в Марий Эл погибли два человека

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Два человека погибли еще пятеро доставлены в больницу после ДТП на автодороге Йошкар-Ола - Уржум в Республике Марий Эл, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В 15:10 на 79-м км автодороги Йошкар-Ола - Уржум в Куженерском районе произошло столкновение автомашин Lada Granta и Renault Logan. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка иномарки", - сообщили в МВД.

Уточняется, что также пять человек доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.