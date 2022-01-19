Военный суд вернул дело одного из лидеров организации "Е.Н.О.Т." в прокуратуру

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд в среду вернул в прокуратуру дело одного из лидеров организации "Е.Н.О.Т.", обвиняемых в разбойных нападениях, бандитизме и кражах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд вернул дело Антона Барякшева, которое было выделено в отдельное производство, в прокуратуру", - сказали в суде, не уточнив иных деталей.

Ранее в прокуратуру было возвращено основное дело "Е.Н.О.Т.", по которому проходят пять человек. Это произошло после допроса Барякшева, который проходит по делу пятерых обвиняемых свидетелем. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Барякшев отказался от ранее данных признательных показаний, однако не уточнил, в связи с чем он изменил позицию.

Как известно из оглашенных ранее в суде материалов дела, два бывших офицера ФСБ, Александр Мрищук и Антон Барякшев, обвиняются в создании преступной группы из числа участников общественной организации "Е.Н.О.Т." для совершения разбойных нападений и иных преступлений. Также на скамье подсудимых оказались члены "Е.Н.О.Т." Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. Барякшев изначально был единственным, кто вину полностью признал, заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов дела. Поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии гособвинения, Мрищук и Барякшев, служившие во 2-м отделе службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области, в декабре 2016 года с помощью участников организации устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе. Также потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, у которых фигуранты дела похитили контрафактные телефоны. Кроме того, Мрищук с подельниками участвовали в рейдерском захвате компании "Мираксбиофарма". Они избили кандидата на пост руководителя предприятия и угрожали его семье.

Защитники обвиняемых утверждают, что члены "Е.Н.О.Т." не занимались преступной деятельностью, а оказывали содействие правоохранителям. По их словам, "Е.Н.О.Т." существовала задолго до начала сотрудничества с Мрищуком и Барякшевым, была создана как организация по военно-патриотическому воспитанию, а все потерпевшие по делу осуждены после оперативно-разыскных мероприятий с участием фигурантов дела и признаны виновными в ряде преступлений.