В Левашинском районе Дагестана выявили 17 незаконных майнинг ферм

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Рейд по выявлению незаконных майнинговых устройств провели в Левашинском районе Дагестана, в результате чего было обнаружено и изъято 17 незаконных майнинг ферм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

"В Левашинском районе межведомственной комиссией, совместно с ОМВД, прокуратурой района и специалистами РЭС проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию незаконных майнинг ферм, а также по отключению их от электросетей. За сутки в районе было выявлено 17 незаконных майнинг ферм, которые были изъяты и отключены от электричества", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводятся работы по замене подстанций и ремонтные работы в РЭС с целью увеличения выдаваемой мощности.

"К сожалению, ремонтные работы невозможно проводить без плановых отключений. Просим жителей района проявить терпение, в самое ближайшее время обстановка с электроснабжением в районе улучшится, руководство района активно занимается этим на уровне республики и держит ситуацию под контролем", - добавили в администрации района.