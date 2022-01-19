В Тверской области подростка заключили под стражу по делу о покушении на сбыт наркотиков

ТАСС, 19 января. Суд заключил под стражу жителя Тверской области 2005 года рождения по обвинению в попытке сбыта 30 свертков с наркотиками через тайники. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время в отношении несовершеннолетнего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подростку предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По данным пресс-службы, 14 января он планировал разместить 30 свертков с наркотическим веществом в тайниках на территории города Торжка. "Он не смог довести преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, так как его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции", - добавили в сообщении.