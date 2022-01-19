Угрозы "минирования" образовательных учреждений в Новгородской области оказались ложными

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Сообщения о якобы минировании образовательных учреждений Новгородской области не подтвердились. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" о поступившей информации с угрозой минирования образовательных учреждений сообщила глава района Елена Поварова. Руководством образовательных учреждений было принято решение прервать учебный процесс, эвакуировать детей и отправить их по домам.

Система образования Пестовского муниципального района включает шесть общеобразовательных организаций, четыре дошкольных образовательных организации, одно учреждение дополнительного образования МАУДО "Центр внешкольной работы" и детский оздоровительный лагерь "Дружба".