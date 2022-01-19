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Сотрудника банка арестовали в Химках за кражу €60 тыс. со счета румынского футболиста

С заявлением по поводу кражи со счета Георге Флореску обратились заметившие это представители банка

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Менеджер банка ВТБ арестован до 17 марта по обвинению в краже более €60 тыс. со счета румынского футболиста Георге Флореску.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего обвиняемого в краже крупной суммы денежных средств с банковского счета в Химках меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта", - сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что менеджер совершил хищение более €60 тыс. со счета румынского футболиста. С заявлением в полицию обратились заметившие это представители банка. Задержанный дал признательные показания.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что деньги были похищены у румынского футболиста Георге Флореску.

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