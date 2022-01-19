На месте схода грузовых вагонов в Омской области завершили восстановительные работы

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Восстановительные работы на месте схода в Омской области четырех порожних грузовых вагонов завершены, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"). В результате инцидента пригородный поезд был задержан более чем на два часа.

"19 января 2022 года в 20:50 (17:50 мск) по местному времени железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне между станциями Драгунская и Любинская в Омской области", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в результате схода вагонов был задержан более чем на два часа пригородный поезд. "На время ожидания в вагонах электропоезда поддерживалась комфортная температура, пассажиры были обеспечены питьевой водой. На график движения других поездов инцидент не повлиял", - уточнили в пресс-службе.

Четыре порожних грузовых вагона сошли в среду в 16:22 (13:22 мск) с рельсов в Любинском районе Омской области. В результате схода пострадавших и угрозы экологии нет. Движение поездов осуществлялось по соседнему пути. Для ликвидации последствий были привлечены два восстановительных поезда.