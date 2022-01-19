В ДТП в Татарстане пострадали пять человек

ТАСС, 19 января. Пассажирский автобус столкнулся с "Камазом" в Новошешминском районе Татарстана, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 19:20 <...> поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса Hyundai и грузового автомобиля "Камаз" по адресу: Новошешминский МР, автодорога Черемшан - Новошешминск, вблизи населенного пункта Слобода Волчья", - сказано в сообщении.

В МВД по Татарстану ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали пять человек. "Пять пострадавших, один из них водитель автобуса и четыре пассажира", - сказал собеседник.

По предварительным данным, грузовик не пропустил при движении автобус. В ГУ МЧС добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 14 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники.