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Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане умер

Остальные пострадавшие находятся в больнице Чистополя

ТАСС, 19 января. Водитель автобуса, столкнувшегося с "Камазом" в Татарстане, умер в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в МВД по Татарстану сообщили, что в аварии в Новошешминском районе пострадали пять человек, водитель и пассажиры автобуса.

"Водитель автобуса от полученных травм скончался в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие доставлены в больницу Чистополя", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным прокуратуры, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком с прицепом, после чего в большегруз и автобус врезались еще два легковых автомобиля. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

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