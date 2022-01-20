Суд рассмотрит кассацию на приговор Навальному

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд в четверг рассмотрит кассационную жалобу на приговор блогеру Алексею Навальному, осужденному за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

"Заседание состоится 20 января в 11:00 мск", - сказали в суде.

2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию.

20 февраля прошлого года Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в 850 тыс. рублей. Блогер не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию в Бабушкинский районный суд, который оставил решение мирового судьи без изменения. После этого адвокаты блогера подали кассацию.

В ходе заседания суда первой инстанции Навальный в резкой форме вступал в полемику с судьей мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы Верой Акимовой, за что в отношении него возбудили новое уголовное дело - за неуважение к суду.

Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше". Штраф по делу о клевете он выплатил полностью, тем самым исполнив решение суда. Однако виновным себя в клевете блогер по-прежнему не признает.