В Приморье оштрафовали подрядчика, вовремя не закончившего ремонт поликлиники

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура в Приморье оштрафовала на 11,5 млн рублей подрядчика, который вовремя не завершил ремонт детской поликлиники по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в рамках реализации нацпроекта городская больница в Дальнегорске и компания "Карлсон жилищник - 1" заключили контракт на ремонт здания детской поликлиники стоимостью свыше 51 млн рублей со сроком исполнения обязательств до октября 2021 года. Подрядчик не завершил ремонтные работы в срок, установленный контрактом.

"По данному факту прокурор возбудил в отношении юридического и должностного лица подрядчика дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью седьмой статьи 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств"). После их рассмотрения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму более 11,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Полное выполнение контрактных обязательств контролируется прокуратурой, уточнила пресс-служба.