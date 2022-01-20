В Приморье иностранец получил более трех лет колонии за экстремистские угрозы

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Первореченский районный суд во Владивостоке вынес приговор 30-летнему гражданину по делу об экстремизме и назначил три года и четыре месяца колонии общего режима за угрозы, сообщает в четверг пресс-служба УМВД Приморья.

"Летом 2021 года в вечернее время 33-летний местный житель проходил мимо автопарковки, расположенной в Первореченском районе на улице Марченко. В этот момент к нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя предмет, конструктивно схожий с ножом", - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника была установлена, полиция задержала его в районе бухты Лазурной, где уроженец Средней Азии успел устроиться на работу в уличное кафе. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии").

"Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.