{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учеников и персонал восьми школ в Иваново эвакуировали из-за сообщений о минировании

На месте работают кинологи

ТАСС, 20 января. Сообщение о минировании поступило в восемь школ Иванова, ученики и персонал эвакуированы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня утром восемь школ города Иваново поступили анонимные сообщения о минировании учебных заведений. Дети и персонал эвакуированы, на месте работают кинологи, проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что волна сообщений о минировании школ в Иванове продолжается уже третий день, все они оказываются ложными, при этом серьезно дестабилизируют работу учебных заведений. Региональный следственный комитет инициировал процессуальную проверку по данному факту.

Теги
РоссияИвановская область
Суд оставил в силе приговор экс-замглавы СК по Свердловской области по делу о коррупции
Михаилу Бусылко назначили 8,5 года колонии строгого режима
Читать полностью