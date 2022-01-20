Учеников и персонал восьми школ в Иваново эвакуировали из-за сообщений о минировании

ТАСС, 20 января. Сообщение о минировании поступило в восемь школ Иванова, ученики и персонал эвакуированы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня утром восемь школ города Иваново поступили анонимные сообщения о минировании учебных заведений. Дети и персонал эвакуированы, на месте работают кинологи, проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что волна сообщений о минировании школ в Иванове продолжается уже третий день, все они оказываются ложными, при этом серьезно дестабилизируют работу учебных заведений. Региональный следственный комитет инициировал процессуальную проверку по данному факту.