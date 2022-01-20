В Москве задержали похитивших более 48 млн рублей обнальщиков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность, причастные к которой похитили свыше 48 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денег с использованием десятков подконтрольных коммерческих организаций. "Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. "Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны трое жителей столицы. По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах проведено 15 обысков", - добавила представитель ведомства. В ходе обысков обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему - подписка о невыезде.