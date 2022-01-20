Объективность изучения дела об убийстве Маркелова и Бабуровой подтвердили три присяжных

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Трое присяжных заседателей, рассматривавших в 2011 году дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, в четверг в Верховном суде России подтвердили свою объективность при вынесении вердикта, передает корреспондент ТАСС.

"Давления не было, это неправда. Мы принимали решение самостоятельно", - заявила присяжная Валентина Николаева.

Еще двое присяжных подтвердили позицию Николаевой. После их допроса заседание было перенесено на 27 января для вызова на опрос других членов коллегии.

Кассационная коллегия Верховного суда пересматривает дело в отношении признанных виновными в убийстве Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Пересмотр дела был назначен на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), усмотревшего факты давления на присяжных.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.

Впоследствии Тихонов дал признательные показания в том, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти.