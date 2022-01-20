Экс-глава Котласа признал вину по обвинению в получении взяток на 18 млн рублей

ТАСС, 20 января. Бывший глава Котласа Андрей Бральнин признал вину в получении взяток на общую сумму более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Бывший руководитель города был задержан в марте 2021 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

"По версии следствия, в результате указанных противоправных действий обвиняемый получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 18 млн рублей. При допросах он признал свою вину. В ходе следствия наложен арест на объекты недвижимости, оформленные на обвиняемого, членов его семьи и знакомых, общей стоимостью более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период с 2014-го по 2021 год он неоднократно получал взятки от индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческих организаций в виде денег, а также незаконного оказания услуг имущественного характера за совершение действий в их пользу.

47-летний Андрей Бральнин, уроженец Котласа, был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, пояснив, что переходит на государственную службу в правительство Архангельской области.