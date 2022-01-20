Сотрудников дирекции благоустройства Рязани подозревают во взятках

ТАСС, 20 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замдиректора муниципального учреждения Рязани "Дирекция благоустройства города", двух сотрудников этой организации и представителя коммерческой фирмы, которые подозреваются в коррупции при ремонте дороги по нацпроекту. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении трех сотрудников МБУ "Дирекция благоустройства города" и работника коммерческой организации возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях: получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) соответственно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения "Дирекция благоустройства города" через посредников - двух сотрудников данного учреждения - получил от представителя организации-подрядчика взятку в сумме 200 тыс. рублей за подписание актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги на одной из улиц Рязани. Работы выполнялись в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дело расследуется при участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области.