Суд оставил в силе приговор по делу о массовой драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 20 января. /ТАСС/. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционных жалоб двух осужденных по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, которая произошла в июне 2019 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Пензенского областного суда.

"Апелляционные жалобы <…> судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлены без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами. Фигурантами дела являлись 28 человек.

14 июля 2021 года Пензенский областной суд оправдал одного фигуранта дела, еще 27 были осуждены за участие в массовых беспорядках, при этом 25 из них были освобождены из-под стражи в связи с отбытием срока наказания. Еще двое фигурантов - Николай Юрченко и Павел Яненко - были осуждены на 10 и семь лет колонии строгого режима.