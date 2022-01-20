Движение по трассе "Скандинавия" в Ленобласти перекрыли из-за ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Федеральная трасса А181 "Скандинавия" перекрыта из-за серьезного ДТП, произошедшего у поселка Большое Поле в Выборгском районе Ленобласти. Столкнулись две фуры, водитель одной из машин погиб, сообщили ТАСС в четверг в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Авария произошла в 09:20 утра на 170-м км автодороги. Водитель грузового автомобиля MAN TGX с прицепом (груз - бумага, катушки) выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком, также с прицепом (груз - металлопрофиль)", - рассказали в пресс-службе.

Виновник ДТП погиб на месте, водитель второй фуры оказался зажат в кабине. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в настоящее время мужчина деблокирован и с травмами разной степени тяжести госпитализирован. На трассе организовано реверсивное движение.