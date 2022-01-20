Бастрыкин поручил провести проверки по фактам сообщений о минировании школ в Магадане

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по фактам ложных сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях Магаданской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"В связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма председатель СК поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Магаданской области Просиной А. В. организовать проверку и представить доклад о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что подобные сообщения нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов, поэтому им будет дана должная юридическая оценка. "Процессуальные проверки по данным фактам следственными органами СК России проводятся в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях", - добавили в СК.