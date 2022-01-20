В Волгограде задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших 100 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух жительниц Волгограда, которые подозреваются в организации финансовой пирамиды и хищении денег у населения. Как сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, в организацию обратились более 600 человек, взявшие кредиты на 100 млн рублей.

"Учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленницы сразу же отдавали заемщикам часть полученных денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. В течение первых нескольких месяцев они выполняли обещания за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались. При этом полученные деньги злоумышленницы тратили на покупку коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши.

"В настоящее время получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 млн рублей. Однако известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 млн рублей. Подозреваемые были задержаны оперативниками в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона", - добавила представитель МВД.

По местам жительства задержанных и офисах провели обыски, при которых изъяли электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Задержали еще двоих фигурантов, которые подозреваются в причастности к криминальному бизнесу. Следователи и оперативники проводят работу по установлению личностей всех потерпевших от противоправных действий.