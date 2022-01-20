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Подмосковная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели кошек

На территории частного домовладения обнаружили более 20 кошек, часть из них погибла
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту гибели около 10 кошек в частном доме в Талдомском районе Подмосковья. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Талдомская городская прокуратура проводит проверку в связи с обращением местной жительницы о жестоком обращении с животными. По предварительным данным, на территории частного домовладения в СНТ обнаружено более 20 кошек, часть из которых погибла", - сообщает прокуратура.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными.

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