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Подмосковного полицейского уволили после обнаружения пакетов с мефедроном в его гараже

Также сотрудники полиции обнаружили электронные весы с остатками порошкообразного вещества

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудника полиции подмосковного Сергиево-Посада уволили из органов после того, как обнаружили в кабинете и личном гараже пакеты с мефедроном. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники управления собственной безопасности подмосковного главка полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий при осмотре кабинета и личного гаража одного из сотрудников УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу обнаружили электронные весы с остатками порошкообразного вещества. Также там были найдены полиэтиленовые пакеты с аналогичным содержимым.

"По результатам химического исследования изъятый порошок является наркотическим средством - мефедроном. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сказала Петрова.

В настоящее время собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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