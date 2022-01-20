Полиция Севастополя нашла несовершеннолетнего, избившего 16-летнюю беременную сожительницу

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Севастополя установили местонахождение несовершеннолетнего молодого человека, который избил свою 16-летнюю беременную сожительницу. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы управления МВД России по Севастополю Мария Нажа.

"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Нахимовскому району установили местонахождение парня и обеспечили его явку в территориальный орган. Молодой человек находился у своих знакомых на территории Севастополя", - сообщил представитель МВД.

Отец пострадавшей девушки обратился в полицию с целью привлечения к ответственности сожителя дочери. "Беременной девушке, согласно заключению эксперта, молодым человеком причинен легкий вред здоровью, в связи с чем материал проверки передан в мировой суд по месту совершения противоправных деяний для рассмотрения и принятия решения", - добавили в пресс-службе.

Ранее при проверке полиция установила, что пострадавшая 16-летняя беременная девушка проживает с молодым человеком того же возраста. Оба приехали в Севастополь из другого города для обучения в колледжах. При возникшем конфликте молодой человек нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, после чего сел в автомобиль и скрылся. Для оказания медицинской помощи пострадавшую доставили в медучреждение.