В Ингушетии возбудили уголовное дело о халатности после того, как пациентка впала в кому

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о халатности после того, как пациентка перинатального центра впала в состояние комы после родов, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, в ходе мониторинга в одной из соцсетей была выявлена информация о том, что родственники 35-летней местной жительницы просят проверить действия врачей перинатального центра республики. С их слов, женщина 29 ноября 2021 года поступила в центр, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось.

"В ходе проверки данной информации установлено, что 29 ноября 2021 года в перинатальный центр поступила 35-летняя женщина, врачами ей оперативно оказана медпомощь по родоразрешению, а затем была проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование продолжается.

Ранее в социальных сетях региона было распространено видео, на котором родственники одной из пациенток сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. По данным пресс-службы правительства региона, женщине поставлен диагноз "гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз". 18 января в перинатальном центре сменили главврача.