СК назвал причину массового заболевания детей в школе в Чувашии

ТАСС, 20 января. Лабораторные исследования выявили норовирус у учеников и работников средней школы №16 города Новочебоксарска. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по республике.

По информации следственного управления, 12 января из-за ухудшения состояния здоровья в школу не пришли 167 детей, из них 57 учеников обратились за медицинской помощью. Жалобы на состояние здоровья были также у 15 работников школы.

"Проведенные лабораторные исследования показали наличие у указанных работников школы, а также у большинства обратившихся за медицинской помощью детей, норовирусной инфекции. В настоящее время все дети, а также учителя, обратившиеся в больницу, клинически здоровы, им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, в образцах готовой продукции, столового инвентаря, а также смывах с рабочих поверхностей, изъятых в столовой школы, возбудителей норовирусной инфекции, а также иной патогенной микрофлоры не обнаружено. "Установлено, что источником патогенной микрофлоры, повлекшей заражение норовирусом, не является поставленное в школу питание, пищеблок школы, а также его работники", - говорится в сообщении.

Следственное управление направило в Министерство образования и молодежной политики Чувашии информацию о принятии дополнительных мер по соблюдению санитарно-гигиенических требований обучающимися и работниками образовательных организаций.

Одним из основных способов передачи норовируса является прикосновение к загрязненным поверхностям - ручкам дверей, окон, выключателям, столешницам, клавиатуре компьютера, сотовым телефонам и так далее. Скорость распространения вируса составляет от двух до четырех часов с охватом 40-60% людей и объектов обстановки в здании. Симптомы заболевания проявляются в течение 12-48 часов после заражения.