В Керчи проверяют информацию о нарушении прав онкобольного восьмимесячного ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в Керчи по сведениям из СМИ о нарушении прав онкобольного восьмимесячного ребенка из многодетной семьи, сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел видеосюжет о многодетной семье из Керчи, в котором рассказали, как женщину, воспитывающую пятерых детей, органы опеки намерены ограничить в правах в отношении самого младшего, восьмимесячного Ромы, из-за того, что мать несвоевременно обратилась к медикам. Сам мальчик сейчас находится с бабушкой в больнице, где идет подготовка к его операции. Однако многодетная мама с позицией органов опеки категорически не согласна.

Следственный отдел по Керчи организовал проверку по этому факту, тщательно изучат сведения, изложенные в телесюжете, обстановку в семье, после чего дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, в том числе - по оказанию своевременной помощи семье.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, прокуратура также даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики.

"Кроме того, прокуратурой Керчи в целях вынесения законного судебного решения обеспечивается участие в рассмотрении городским судом гражданского дела об ограничении женщины в родительских правах в отношении ее малолетнего сына. Ход и результаты проведения проверки, а также результат рассмотрения гражданского дела взяты на контроль в прокуратуре Крыма", - сообщается в пресс-релизе ведомства.